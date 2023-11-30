В Калининском районе предотвратили мошенничество в отношении 77-летней пенсионерки

Накануне, 29 ноября около 11 часов 20 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что в отделении банка, в доме 76 по Гражданскому проспекту сидит женщина в неадекватном состоянии, пытается получить кредит в сумме 300 000 рублей.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 77-летней пенсионерке поступают звонки от неизвестного, который представился сотрудником Центробанка и под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, пытается завладеть ее денежными средствами.

В тот же день около 23 часов 20 минут возле дома 90 по Гражданскому проспекту в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при передаче муляжа денежных средств задержали 23-летнего неработающего петербуржеца.

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.