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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти у деревни Кипень произошло массовое ДТП

В Ленобласти у деревни Кипень произошло массовое ДТП

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Опубликовал: Anton78
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Полиция устанавливает обстоятельства групповой аварии на трассе в Ломоносовском районе у деревни Кипень

По предварительным данным, сегодня утром, 24 января около 08 часов 15 минут на трассе возле деревни Кипень Ломоносовского района Ленинградской области произошло столкновение нескольких автомобилей.
Причина происшествия, по предварительной информации - сильный гололед.
К счастью, обошлось без погибших и серьезно пострадавших.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства происшествия устанавливаются

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
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