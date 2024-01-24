По предварительным данным, сегодня утром, 24 января около 08 часов 15 минут на трассе возле деревни Кипень Ломоносовского района Ленинградской области произошло столкновение нескольких автомобилей.
Причина происшествия, по предварительной информации - сильный гололед.
К счастью, обошлось без погибших и серьезно пострадавших.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства происшествия устанавливаются
В Ленобласти у деревни Кипень произошло массовое ДТП
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Опубликовал: Anton78
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Полиция устанавливает обстоятельства групповой аварии на трассе в Ломоносовском районе у деревни Кипень
По предварительным данным, сегодня утром, 24 января около 08 часов 15 минут на трассе возле деревни Кипень Ломоносовского района Ленинградской области произошло столкновение нескольких автомобилей.
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