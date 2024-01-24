В Ленобласти у деревни Кипень произошло массовое ДТП

По предварительным данным, сегодня утром, 24 января около 08 часов 15 минут на трассе возле деревни Кипень Ломоносовского района Ленинградской области произошло столкновение нескольких автомобилей.

Причина происшествия, по предварительной информации - сильный гололед.

К счастью, обошлось без погибших и серьезно пострадавших.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства происшествия устанавливаются