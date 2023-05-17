В Ленобласти в массовом ДТП пострадали два человека

Сегодня вечером на 17-м километре дороги "Павловск – Косые Мосты", на перекрестке с трассой А-120, в Тосненском районе Ленинградской области столкнулись пять автомобилей, «Хонда Цивик», «Рено Дастер», два «BMW» и «Лада».

По предварительным данным, «Хонда», уходя от столкновения с «Рено», въехала в «БМВ». «Лада», ехавшая за «Хондой», зацепила «Рено». В результате по касательной произошло столкновение с еще одним автомобилем «БМВ».

Как сообщили в ГИБДД, по предварительной информации, пострадали два человека. Их личности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.