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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в массовом ДТП пострадали два человека

В Ленобласти в массовом ДТП пострадали два человека

0
16
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
47News
В Тосненском районе Ленобласти пять легковых автомобилей попали в ДТП

Сегодня вечером на 17-м километре дороги "Павловск – Косые Мосты", на перекрестке с трассой А-120, в Тосненском районе Ленинградской области столкнулись пять автомобилей, «Хонда Цивик», «Рено Дастер», два «BMW» и «Лада».

По предварительным данным, «Хонда», уходя от столкновения с «Рено», въехала в «БМВ». «Лада», ехавшая за «Хондой», зацепила «Рено». В результате по касательной произошло столкновение с еще одним автомобилем «БМВ».  

Как сообщили в ГИБДД, по предварительной информации, пострадали два человека. Их личности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП
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