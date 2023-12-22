Пенсионер с васильевского острова продал квартиру и передал мошенникам 8 млн рублей

Накануне вечером, 21 декабря 2023 года около 19 часов 25 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступил тревожный звонок от 85-летнего мужчины, который проживает в доме 9 по проспекту Кима. Пожилой человек сообщил, что в течение последнего месяца ему неоднократно звонил неизвестный, который убедил его продать его квартиру и собрать все необходимые документы.

Пенсионер, поддавшись влиянию мошенника, продал свое жилье и получил за него 8 000 000 рублей. Затем он передал эти деньги у своего дома неизвестному, который представился курьером одного из банков. Но на этом злоключения пенсионера не закончились. 21 декабря 2023 года он пошел в банкомат, расположенный в доме 29 по Уральской улице, и перечислил еще 90 000 рублей на банковский счет, который ему продиктовал неизвестный.

В общей сложности пожилой человек потерял 8 090 000 рублей из-за действий мошенников.

После получения заявления от пенсионера полиция незамедлительно возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники правоохранительных органов приняли все необходимые меры для установления личности злоумышленников и их задержания.

К сожалению, это далеко не единичный случай мошенничества в отношении пожилых людей. Как правило, мошенники используют различные схемы, чтобы завладеть деньгами или имуществом своих жертв. Они могут представляться сотрудниками банков, социальных служб или даже родственниками, которые попали в беду. Чтобы защитить себя от подобных преступлений, важно соблюдать следующие правила:

Никогда не передавайте деньги или имущество незнакомым людям.

Не разглашайте свои персональные данные, номер банковского счета и другую конфиденциальную информацию по телефону или в интернете.

Если вам поступают подозрительные звонки или письма, немедленно обращайтесь в полицию.

Предупредите своих пожилых родственников о том, что существуют мошенники, которые могут попытаться их обмануть. Договоритесь с ними, что вы всегда будете консультироваться с ними перед совершением каких-либо финансовых операций или сделок. Помните, что мошенники могут быть очень убедительными и искусными в своих действиях. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, не стесняйтесь обращаться за помощью к правоохранительным органам.