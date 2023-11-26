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Питерец.ру » Происшествия » В Невсом районе пенсионер отдал мошенникам более 5,7 млн рублей

В Невсом районе пенсионер отдал мошенникам более 5,7 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские ищут мошенников, обманувших пенсионера в Невском районе

Накануне вечером, 25 ноября около 16 часов 50 минут к полицейским Невского района обратился 81-летний мужчина. Пенсионер сообщил стражам порядка о том, что 26.10.2023 ему позвонил неизвестный и сообщил, что какието злодеи пытаются снять с его банковского счета денежные средства.
Следуя указаниям голоса в трубке, пожилой мужчина снял со своих счетов 1 701 200 рублей, и тремя транзакциями перевел указанную сумму на неизвестные счета.
31.10.2023 около 21 часа 00 минут около дома 24 по Товарищескому проспекту он дополнительно передал курьеру 4 055 037,77 рублей.
Общая сумма ущерба составила 5 756 237 рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Полицейские принимают меры к розыску и задержанию мошенников.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район мошенничество пенсионеры
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