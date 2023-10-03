Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого, совершившего грабеж

Накануне вечером около 18 часов 00 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 42-летняя женщина с заявлением о том, что около 00 часов 00 минут возле дома 4 по Каштановой аллее неизвестный, применив к ней физическую силу, открыто похитил женскую сумку в которой находились банковские карты, мобильный телефон, 200 рублей и с места происшествия скрылся.

Общий материальный ущерб составил 30 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).

В этот же день около 19 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее неоднократно судимого60-летнего петербуржца.

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ,