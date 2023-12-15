В Левашово 62-летний мужчина перевел телефонным мошенникам 4,1 млн рублей

Накануне вечером, 14 декабря 2023 года около 20 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратился местный житель поселка Левашово, которому исполнилось 62 года. Он рассказал о произошедшем инциденте, который произошел накануне, 13 декабря, примерно около 12 часов 15 минут.

Неизвестные злоумышленники позвонили ему и сообщили, что на его имя были оформлены кредиты. Чтобы избежать списания денежных средств с его счета, ему предложили взять кредит и перевести деньги на безопасный счет. Веря этим словам, мужчина перевел 4 100 000 рублей на указанный счет, который принадлежал злоумышленникам.

После получения заявления от пострадавшего, правоохранительные органы приняли меры по расследованию происшествия. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, которая квалифицирует это преступление как мошенничество.

Сотрудники полиции активно работают над поиском и задержанием злоумышленников.