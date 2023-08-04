В Петербурге пенсионер перевел телефонным мошенникам 8,5 млн рублей

Накануне вечером около 21 часа 20 минут к полицейским Кировского района Петербурга обратился 70-летний мужчина с сообщением о том, что в период с 26 июля по 1 августа 2023 года ему на сотовый телефон неоднократно звонил неизвестный и убеждал что, на его имя кто-то оформил кредит, закрыть который можно только средствами нового кредита, переведенными на указанный пожилому мужчине безопасный счет.

Поверив телефонным аферистам, пенсионер стал следовать их инструкциям, в результате чего лишился 8 500 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.