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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионер перевел телефонным мошенникам 8,5 млн рублей

В Петербурге пенсионер перевел телефонным мошенникам 8,5 млн рублей

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Опубликовал: Питерец
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Полиция Петербурга ищет мошенников, обманувших пенсионера на 8 500 000 рублей

Накануне вечером около 21 часа 20 минут к полицейским Кировского района Петербурга обратился 70-летний мужчина с сообщением о том, что в период с 26 июля по 1 августа 2023 года ему на сотовый телефон неоднократно звонил неизвестный и убеждал что, на его имя кто-то оформил кредит, закрыть который можно только средствами нового кредита, переведенными на указанный пожилому мужчине безопасный счет.
Поверив телефонным аферистам, пенсионер стал следовать их инструкциям, в результате чего лишился 8 500 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район мошенничество пенсионеры
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