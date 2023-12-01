В Мурино женщина сломала лодыжку из-за того, что упала на льду

Жительница Мурино получила серьезные травмы после того, как упала на скользкой дороге в Мурино. Инцидент произошел утром 1 декабря, когда женщина была в пути на работу. Она не смогла удержаться на скользком покрытии и тяжело ударилась. Оказавшиеся рядом очевидцы происшествия сразу вызвали скорую помощь.

Медицинская бригада прибыла на место и доставила пострадавшую в ближайшую больницу. После осмотра и проведения необходимых исследований, медики поставили диагноз – перелом лодыжки.

Такие случаи падений на льду становятся все более распространенными в холодное время года, особенно на территориях с холодным климатом. Ледяные дорожки и тротуары представляют опасность для пешеходов, особенно если они не оборудованы специальными средствами противоскольжения. Поэтому важно быть осторожным и принимать меры предосторожности, чтобы избежать подобных несчастных случаев. Местные власти должны обратить внимание на состояние дорог и тротуаров, особенно в зимний период, и предпринять необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.