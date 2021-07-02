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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти молодая мать зарезала мужа из ревности

В Ленобласти молодая мать зарезала мужа из ревности

0
70
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Мурино молодая мать из ревности зарезала мужа — била ножом в пах. Рядом был двухмесячный ребёнок

Сегодня сотрудниками полиции задержали 35-летнюю жительницу Мурино, которую подозревают в убийстве своего 40-летнего мужа. Возбуждено уголовное дело, женщина задержана на двое суток. В дальнейшем следователи намерены ходатайствовать об аресте. По предварительным данным, женщина в момент задержания была в состоянии алкогольного опьянения.

По информации 47news, погибший мужчина был обнаружен около полуночи с 01 на 02 июля в квартире дома № 19 по улице Шувалова в Мурино. На его теле медики зафиксировали пять ножевых ранений в спину, несколько — в грудь и два — в область паха. Также известно, что в момент убийства в квартире находилась двухмесячная дочь пары. Девочку отвезли во Всеволожскую больницу.

По предварительным данным, мотивом убийства послужила ревность.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район убийство ножевое ранение
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