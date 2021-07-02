В Ленобласти молодая мать зарезала мужа из ревности

Сегодня сотрудниками полиции задержали 35-летнюю жительницу Мурино, которую подозревают в убийстве своего 40-летнего мужа. Возбуждено уголовное дело, женщина задержана на двое суток. В дальнейшем следователи намерены ходатайствовать об аресте. По предварительным данным, женщина в момент задержания была в состоянии алкогольного опьянения.

По информации 47news, погибший мужчина был обнаружен около полуночи с 01 на 02 июля в квартире дома № 19 по улице Шувалова в Мурино. На его теле медики зафиксировали пять ножевых ранений в спину, несколько — в грудь и два — в область паха. Также известно, что в момент убийства в квартире находилась двухмесячная дочь пары. Девочку отвезли во Всеволожскую больницу.

По предварительным данным, мотивом убийства послужила ревность.