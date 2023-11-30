В Петербурге задаржали 75-летнюю пенсионерку за кражу банковской карты

27 ноября к полицейским Кировского района Петербурга обратился 74-летний мужчина, проживающий на улице Бурцева дом 4. Пенсионер сообщил о случившемся преступлении, которое произошло накануне утром. По его словам, неизвестный злоумышленник совершил покупки в различных магазинах, используя его банковскую карту, и похитил с нее 3021 рубль.

Пожилой мужчина утверждал, что он никому не передавал свою банковскую карту и обнаружил утрату только после того, как были списаны деньги.

Сотрудники полиции приняли заявление пенсионера и начали расследование данного дела.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, которая квалифицирует данное преступление как кражу.

29 ноября около 10 часов 25 минут возле дома 60 по проспекту Маршала Жукова сотрудниками уголовного розыска была задержана подозреваемая в совершении данного преступления. Ей оказалась 75-летняя пенсионерка.

В ходе допроса ей были предъявлены обвинения, и в отношении нее была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.