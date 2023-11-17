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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемую в краже у пенсионерки

В Петербурге задержали подозреваемую в краже у пенсионерки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Сотрудники полиции Василеостровского района задержали подозреваемую в краже у пенсионерки

Утром 15 ноября 2023 года около 09 часов 05 минут к полицейским поступило заявление от 77-летней женщины. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что, зайдя в мобильное приложение банка она обнаружила, что 14.11.2023 произошло списание денежных средств с её банковского счета в сумме 100 000 рублей.

Ранее свою банковскую карту потерпевшая не теряла, никому не передавала, и данные карты никому не сообщала.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

15.11.2023  около 14 часов 30минут, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 16 по улице Фрунзе по подозрению в совершении указанного преступления задержали 43-летнюю женщину.

Подозреваемую поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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