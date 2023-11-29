В Красносельском районе 13-летний подросток выпал с 9-го этажа после ссоры с отцом

Накануне вечером, 28 ноября около 19 часов 20 минут на улице Маршала Казакова, неподалеку от дома был обнаружен 13-летний школьник, который выпал с балкона своей квартиры, находящейся на 9-м этаже. Подростка, находившегося в состоянии клинической смерти, доставили в Детскую больницу 1, однако около 21 часа 20 минут он скончался.

По предварительной информации, этому предшествовала ссора между мальчиком и его отцом.

Семья мальчика состоит из его отца, младшего родного брата в возрасте 4 лет и старшего приемного брата в возрасте 15 лет, который является сыном второй жены отца, возраст которой составляет 43 года. Семья не числится на учете в полиции.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 110 Уголовного кодекса РФ, часть 2, пункт "а". Данная статья относится к доведению лица до самоубийства или покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства.