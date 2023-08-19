В Невском районе иномарка сбила 4-летнего мальчика

Накануне днем около 14 часов 45 минут возле дома 21 по улице Антонова-Овсеенко, в Невском районе Петербурга 42-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Соренто», двигаясь по внутридворовой территории, совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля 4-летнего мальчика, который гулял в сопровождении матери.

В результате наезда ребенок в состоянии средней степени тяжести, госпитализирован.

Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.