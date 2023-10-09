В центре Петербурга полицейские в ходе рейда выявили нелегальную продажу алкоголя в трёх сетевых питейных заведениях, расположенных на улице Рубинштейна, Невском и Литейном проспектах.

Из баров правоохранители изъяли свыше 300 бутылок крепкого спиртного различных видов и наименований, реализовывавшихся без соответствующей лицензии, а также контрольно-кассовую технику, товарные чеки и накладные. При этом содержимое некоторых ёмкостей вызвало опасения касательно их качества и безопасности употребления.

По предварительным подсчётам, выручка сети заведений от подпольной реализации горячительного превысила 1 млн рублей. В настоящее время деятельность всех трёх кабаков приостановлена, следствием полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ.