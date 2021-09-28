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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские провели традиционный рейд по ночным клубам

В Петербурге полицейские провели традиционный рейд по ночным клубам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Тотальной проверке подверглись 20 заведений, расположенных в историческом центре Петербурга.

В минувшие выходные совместными усилиями полиции Центрального района и Управления по контролю за оборотом наркотиков были проведены масштабные проверки ночных клубов. Основные цели профилактических мероприятий: выявление фактов продажи закиси азота, так называемого «веселящего» газа, запрещенного в свободной реализации, а также нарушений правил торговли алкогольной продукцией.

Проверке подверглись 20 ночных баров, расположенных на самых популярных среди любителей увеселительных заведений улицах – Рубинштейна, Ломоносова и Думская.

В результате рейдов полицейские в общей сложности изъяли из незаконного оборота свыше 40 десятилитровых баллонов с закисью азота и около 100 литров контрафактного алкоголя.

По всем фактам нарушений в отношении администраций заведений возбуждены административные дела.

Источник: ГУ МВД
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