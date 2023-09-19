В Петербурге полицейские провели антиалкогольный рейд

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при участии Спецполка полиции, кинологов, миграционной службы провели рейд по проверке розничной торговли алкоголем в барах и ресторанах, на улицах Жуковского и Некрасова.

Поводом послужило уголовное дело, возбужденное по ст. 171.3 УК РФ по факту незаконной продажи алкоголя в одном из баров на улице Некрасова.

Благодаря проверке из незаконного оборота изъято 272 литра различного спиртного, из которых 92 литра являлись контрафактом.

Приостановлена деятельность четырех баров.

Продавцы нелегального спиртного привлечены к административной ответственности.

В отношении предпринимателей, торговавших без лицензии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Семеро иностранцев из числа персонала, находившиеся на территории России с нарушением миграционного законодательства, доставлены в полицию.