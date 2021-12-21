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В Петербурге полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность нелегальных банкиров

Сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга совместно с коллегами из регионального УФСБ России провели оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению незаконной банковской деятельности. По подозрению в противоправной деятельности задержаны трое местных жителей в возрасте 37, 40 и 62 лет. Следователями ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

По данным следствия, подозреваемые оказывали незаконные услуги по обналичиванию денежных средств. За свою работу злоумышленники брали вознаграждение в размере 8% от суммы. Денежные средства «прокручивались» через подставные фирмы в сфере оптово-розничной торговли табачной продукцией. За два года деятельности с лета 2018 года нелегальные банкиры таким образом обналичили не менее 150 миллионов рублей, получив незаконный доход в размере 12 миллионов рублей.

В рамках возбуждённого уголовного дела проведены масштабные обыски по местам проживания подозреваемых и в офисах подконтрольных фирм. Изъяты финансовые документы, электронные носители информации, банковские карты, представляющие интерес для следствия.

Подозреваемым лицам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности фигурантов.

Источник: ГУ МВД
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