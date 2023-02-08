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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейскими раскрыта коррупционная схема по получению водительских прав

В Ленобласти полицейскими раскрыта коррупционная схема по получению водительских прав

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Опубликовал: Anton78
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В Ленинградской области полицейскими раскрыта коррупционная схема по получению водительских прав

Сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по г. СПб и ЛО при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявили противоправную схему в сфере приёма экзаменов на право управления ТС.

Установлено 5 автошкол, в которых осуществлялось фиктивное обучение граждан теории и практике вождения. В дальнейшем учащимся данных учреждений за денежное вознаграждение, сумма которого варьировалась от 65 до 160 тыс. руб., гарантировалась успешная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД.

При этом сотрудниками собственной безопасности полиции установлены 2 областных МРЭО, в которых таким «коммерческим экстерном» сдавались экзамены. Подобная коррупционная схема действовала на протяжении нескольких лет.

По материалам, собранным стражами правопорядка, ГСУ СК России по г. СПб возбуждено 3 уголовных дела по ст. 291.1 УК РФ.

Сегодня в рамках этих уголовных дел оперативники совместно со следователями проводят обыски в автошколах, МРЭО и по местам проживания предполагаемых участников схемы с целью получения доказательств противоправной деятельности. Для проведения процессуальных действий доставляются возможно причастные к незаконной деятельности лица, в том числе работники образовательных учреждений, бывшие и действующие сотрудники ГИБДД.

Источник: ГУ МВД
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