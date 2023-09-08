В Кронштадте задержан подозреваемый в краже автомобиля в Красногвардейском районе

Вечером 22 июля 2023 года около 19 часов 19 в полицию Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 43-летней жительницы города Великий Новгород о том, что в ночь с 21 на 22 июля 2023 года от дома 159 корпус 7 по Пискаревскому проспекту неизвестный совершил хищение принадлежащего ей автомобиля «Мицубиси Аутлендер».

Сумма ущерба составила 1 900 000 рублей.

24 июля 2023 года около 05 часов 30 минут в «Заневском парке» на пересечении Таллинской и Гранитной улиц автомобиль был обнаружен сотрудниками ГИБДД и передан владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Ранним утром 6 сентября 2023 года около 04 часов 20 минут на территории 3-го Северного Форта в Кронштадте в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Красногвардейскому району по подозрению в совершении данного преступления был задержан 38-летний местный житель, находящийся в федеральном розыске за ОМВД России по Пушкинскому району за совершение кражи.

Подозреваемого доставили в отдел полиции.