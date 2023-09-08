ента новостей

09:32
В Ленобласти иномарка насмерть сбила мужчину
09:28
В Петербурге задержали поджигателя коммунальной квартиры
09:21
В Кронштадте задержан подозреваемый в краже автомобиля в Красногвардейском районе
00:25
«СКА-Нева» после победы над тюменским «Рубином» со счётом 4:2 – во главе таблицы ВХЛ, а хоккейное петербургское «Динамо» крупно обыграло «Югру»
20:03
На US Open – 2023 в российском четвертьфинале Даниил Медеведев обыграл Андрея Рублёва, а Вера Звонарёва вышла в полуфинал парного турнира вместе с Лаурой Жигемунд
16:42
Два человека пострадали в результате падения лифта в доме на улице Циолковского
16:30
Петербургские шахматисты Власенко и Линчевский заняли первое и второе места на «Кубке Группы Магнезит» в Сатке Челябинской области
16:20
В Петербурге упростили распределение мест для обучения безработных
16:04
В центре Петербурга конфликт в кафе из-за девушки закончился нокаутом
15:57
«Бал для Золушки» дал старт финалу конкурса красоты и таланта для женщин на инвалидных колясках «Невская краса»
13:51
На трассе "Скандинавия" большегруз врезался в автомобиль сопровождения, а та по инерции - в группу девочек на велосипедах
13:35
На Охте иномарка сбила 17-летнюю девушку
13:26
В Петроградском районе пенсионер перевел мошенникам 4,3 млн рублей
13:22
Грузовой «КамАЗ» насмерть сбил велосипедистку на Большой Пушкарской
10:08
Полицейские Петербурга провели миграционный рейд на на «Юноне»
09:33
В Приморском районе обокрали квартиру пенсионера на 8,1 млн рублей
09:27
Число погибших в результате наводнений в Бразилии возросло до 31
01:17
В чемпионате МХЛ «СКА–1946» обыграл ярославский «Локо» со счётом 5:3, а МХК «Динамо Санкт-Петербург» минимально уступило череповецкому «Алмазу»
00:24
СКА проиграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде со счётом 3:4, шайбы в составе невских армейцев забросили Гребенщиков, Глотов и Никишин
20:34
В полуфинале чемпионата мира по баскетболу на Филиппинах сборная США сыграет с Германией, а Сербия – с Канадой
19:45
Финисаж выставки «Юность эпохи»
15:41
После обращения Народного фронта в Петербурге к властям города сделали освещение у школы № 93
15:36
В Ботаническом саду СПбГУ откроется первый отель для насекомых
14:34
В Петербурге в период Крестного хода будут действовать временные ограничения в движении транспорта
14:26
В Петербурге Доходный дом Щегловитовой включён в реестр в качестве регионального памятника
14:17
Установлены обстоятельства смертельного ДТП на трассе «Сортавала»
13:25
На трассе «Сортавала» в массовом ДТП погибли двое человек
11:33
В Красносельском районе мигранты совершили разбойное нападение на соотечественницу
11:26
В Невском районе таксист изнасиловал 17-летнюю девушку
11:22
В Московском районе пенсионерка перевела мошенникам 3,6 млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Кронштадте задержан подозреваемый в краже автомобиля в Красногвардейском районе

В Кронштадте задержан подозреваемый в краже автомобиля в Красногвардейском районе

0
13
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейскими задержан подозреваемый в краже автомобиля в Красногвардейском районе

Вечером 22 июля 2023 года около 19 часов 19 в полицию Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 43-летней жительницы города Великий Новгород о том, что в ночь с 21 на 22 июля 2023 года от дома 159 корпус 7 по Пискаревскому проспекту неизвестный совершил хищение принадлежащего ей автомобиля «Мицубиси Аутлендер».
Сумма ущерба составила 1 900 000 рублей.
24 июля 2023 года около 05 часов 30 минут в «Заневском парке» на пересечении Таллинской и Гранитной улиц автомобиль был обнаружен сотрудниками ГИБДД и передан владельцу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).
Ранним утром 6 сентября 2023 года около 04 часов 20 минут на территории 3-го Северного Форта в Кронштадте в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Красногвардейскому району по подозрению в совершении данного преступления был задержан 38-летний местный житель, находящийся в федеральном розыске за ОМВД России по Пушкинскому району за совершение кражи.
Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район кража автомобиль
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-07-2023, 10:40
В Петербурга задержали похитителя автомобиля
2-09-2023, 13:42
В Петербурге задержали подозреваемого в краже отечественного автомобиля
4-07-2023, 11:25
В Ленобласти задержан подозреваемый в поджоге автомобиля
20-07-2023, 11:14
В Тихвине задержали подозреваемого в грабеже
19-07-2023, 11:14
Полицейские задержали жителя Московской области за угон автомобиля с автомойки в Московском районе Петербурга
21-07-2023, 15:23
В Петербурге задержан злодей ограбивший школьного учителя

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 09:32
В Ленобласти иномарка насмерть сбила мужчину
0
179
Вчера, 13:51
На трассе "Скандинавия" большегруз врезался в автомобиль сопровождения, а та по инерции - в группу девочек на велосипедах
0
113
Вчера, 13:35
На Охте иномарка сбила 17-летнюю девушку
0
113
Вчера, 13:22
Грузовой «КамАЗ» насмерть сбил велосипедистку на Большой Пушкарской
Наверх