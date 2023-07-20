В Тихвине задержали подозреваемого в грабеже

18 июля 2023 года около 12 часов 00 минут к полицейским Тихвинского района Ленобласти поступило сообщение от 49-летней женщины о том, что после совместного распития спиртных напитков с малознакомым в ее квартире дома 36 в 3-м микрорайоне города Тихвин гость похитил ее мобильный телефон, золотую цепочку с крестиком и с места происшествия скрылся. Сумма материального ущерба составила 40 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Вчера ранним утром около 06 часов 30 минут возле дома 14-а в 5-м микрорайоне Тихвина в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по горячим следам по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый 47-летний местный житель.

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.