В Петербурге задержан злодей ограбивший школьного учителя

16 июля 2023 года около 17 часов 10 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 32-летний учитель школы с заявлением о том, что около 3 часов ночи возле дома 34 по проспекту Просвещения неизвестный отобрал у него золотую цепочку, и с места происшествия скрылся. Сумма ущерба составила 165 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

19 июля 2023 года около 22 часов 40 минут сотрудниками уголовного розыска по подозрению в причастности к этому преступлению возле дома 17 в поселке Ленсоветовский задержан 33-летний житель Самарской области.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.