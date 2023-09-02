В Петербурге задержали подозреваемого в краже отечественного автомобиля

В минувший четверг к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 55 летняя автолюбительница с сообщением о том, что в ночь с 30 августа до 31 августа 2023 года от дома 40 корпус 2 по проспекту Энтузиастов неизвестный похитил ее автомобиль «ВАЗ 21043».

Вчера вечером около 19 часов 35 минут возле дома 46 по Ириновскому проспекту в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Невскому району Петербурга по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее судимый 33-летний петербуржец.

Возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.2 п. УК РФ (кража).

Подозреваемого поместили в камеру в порядке ст. 91 УПК