В Ленобласти 2-летний ребёнок выпал из окна

Вчера около 01 часа ночи к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что накануне днём из окна квартиры на первом этаже многоквартирного дома в города Гатчина выпала 2-летняя девочка. Ребенка госпитализировали в лечебное учреждение. Врачи диагностировали перелом бедра. Состояние оценивалось как тяжелое.

По данным правоохранителей, в квартире находилась 22-летняя мать девочки. Известно, что семья благополучная.

Обстоятельства выясняют полицейские и районный отдел Следственного комитета по Ленобласти.