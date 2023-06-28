В Петербурге задержан мужчина ограбивший женщину на Смоленском кладбище

В минувший понедельник вечером около 19 часов 00 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение из больницы о том, что около 16 часов 50 минут за медицинской помощью самостоятельно обратилась 56-летняя женщина, которая с закрытым переломом левой ключицы и ушибом правого локтя, в удовлетворительном состоянии, бригадой скорой помощи доставлена в больницу. После оказания медицинской помощи пострадавшая отправлена на амбулаторное лечение.

Полицией установлено, что около 16 часов 00 минут на территории Смоленского кладбища неизвестный, применив физическую силу, отобрал у пострадавшей сумку, в которой находились деньги, мобильный телефон «Леново», две банковские карты и другие личные вещи, после чего с места преступления скрылся.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера около 12 часов 40 минут возле дома 58 по Малому проспекту Васильевского острова сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 55-летний местный житель.

Похищенное частично изъято.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.