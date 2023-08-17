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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти за сутки зафиксировано два случая падения детей из окон

В Ленобласти за сутки зафиксировано два случая падения детей из окон

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Ленобласти за сутки зафиксировано два случая падения детей из окон

16 августа в городе Сосновый Бор и в поселке Мга Кировского района Ленобласти двое детей получили различные телесные повреждения, выпав из окон. Оба ребенка помещены в отделения реанимации в тяжелом состоянии.
Как выяснили сотрудники полиции Соснового Бора, двухлетний мальчик находился в квартире на 2 этаже 5-этажного дома с матерью. 20-летняя женщина прилегла отдохнуть и уснула. Проснувшись от хлопка на улице, она увидела, что окно в комнате открыто, отсутствует москитная сетка, а её сын лежит на асфальте под окнами.
Второй несчастный случай произошел в поселке Мга. Из окна третьего этажа выпала 3-летняя девочка. Она залезла на диван, расположенный рядом с окном, открыла его и облокотилась на москитную сетку и выпала.
За жизнь детей сейчас борются медики.
Полицейские призывают родителей принимать все меры к обеспечению безопасности своих детей: установить на все окна специальные блокираторы открывания створок, не оставлять окна квартир и балконы открытыми, убирать предметы мебели, с помощью которых ребенок может забраться на подоконник. Необходимо помнить, что москитная сетка не защищает ребенка от падения.
Только постоянное внимание к деталям поможет уберечь детей от несчастных случаев.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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