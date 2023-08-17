В Ленобласти за сутки зафиксировано два случая падения детей из окон

16 августа в городе Сосновый Бор и в поселке Мга Кировского района Ленобласти двое детей получили различные телесные повреждения, выпав из окон. Оба ребенка помещены в отделения реанимации в тяжелом состоянии.

Как выяснили сотрудники полиции Соснового Бора, двухлетний мальчик находился в квартире на 2 этаже 5-этажного дома с матерью. 20-летняя женщина прилегла отдохнуть и уснула. Проснувшись от хлопка на улице, она увидела, что окно в комнате открыто, отсутствует москитная сетка, а её сын лежит на асфальте под окнами.

Второй несчастный случай произошел в поселке Мга. Из окна третьего этажа выпала 3-летняя девочка. Она залезла на диван, расположенный рядом с окном, открыла его и облокотилась на москитную сетку и выпала.

За жизнь детей сейчас борются медики.

Полицейские призывают родителей принимать все меры к обеспечению безопасности своих детей: установить на все окна специальные блокираторы открывания створок, не оставлять окна квартир и балконы открытыми, убирать предметы мебели, с помощью которых ребенок может забраться на подоконник. Необходимо помнить, что москитная сетка не защищает ребенка от падения.

Только постоянное внимание к деталям поможет уберечь детей от несчастных случаев.