В Ленобласти 2-летний мальчик выпал из окна

Вчера ранним утром около 5 часов 18 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о падении ребенка из окна квартиры на втором этаже дома 23 по улице 7-й Армии. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что по недосмотру матери из окна второго этажа выпал 2-летний мальчик, который госпитализирован в состоянии средней тяжести. Каких либо специальных блокирующих устройств на окне не было.

Это уже третий подобный случай в нашем регионе с начала года. 13 марта в Тосненском районе Ленинградской области из окна 3 этажа дома выпал 3-летний ребенок, а 4 апреля в Колпинском районе из окна выпал 4-летний ребенок, оставшийся под присмотром 11-летнего брата. К счастью, во всех случаях дети остались живы.

Отопительный сезон не закончен, а за окном уже тепло, жители домов открывают окна для проветривания, тем самым создавая смертельную опасность для своих детей. С приходом теплой погоды вероятность несчастных случаев многократно вырастает - родители оставляют детей без присмотра в комнате с открытым окном, забывая, что москитная сетка не убережет ребенка от падения. Чаще всего из окон выпадают дети в возрасте от года, когда ребенок начинает ходить, и до младшего школьного возраста.

Чтобы предотвратить несчастные случаи, родителям необходимо быть более бдительными и следить за детьми в квартирах, не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами, устанавливать на окна блокирующие устройства Также, родителям не стоит забывать, что оставлять одного малолетнего ребенка на другого ребенка в надежде, что старший ребенок присмотрит за младшим, безответственно. Нередки случаи падений детей из окон и в более старшем возрасте, когда ребенок остается дома один, даже на короткое время, из чувства страха, выглядывает в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что приводит к падению.

Родителям следует знать, что статьей 125 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние.

Родители будьте бдительны, от этого зависит жизнь вашего ребенка!