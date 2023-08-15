В Ленобалсти у женщины украли два автомобиля и квадроцикл

Вчера вечером около 19 часов 55 минут к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области обратилась 36-летняя предпринимательница с заявлением о том, что в промежутке между 10:40 и 19:40 с ее участка на Кедровой улице в поселке Малое Карлино (огорожен металлическим забором, откатные ворота открываются пультом) неизвестный, путем повреждения механизма ворот, совершил хищение принадлежащих ей:

- автомобиля «Пежо Боксер», 2022 года выпуска стоимостью 5 500 000 рублей;

- Квадроцикла, 2023 года выпуска, стоимость 3 150 000 рублей;

- автомобиля «Фольксваген Туарег», 2020 года выпуска стоимостью 8 500 000 рублей.

Все три транспортных средства не застрахованы, поскольку ввезены на территорию России в 2023 году.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию причастных к хищению.