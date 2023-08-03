В Петербурге аферисты списали со счета пенсионера около 6 млн рублей

Накануне поздним вечером около 23 часов 55 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 72-летний пенсионер с заявлением о том, что 31.07.2023 около 18 часов 00 минут ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником одного из провайдеров мобильной связи и сообщил, что необходимо перейти на улучшенную сеть, и для этого необходимо установить программу, что потерпевший и сделал.

Выполнив все инструкции неизвестного, мужчина обнаружил списание денежных средств с принадлежащих ему счетов в размере 5 943 985 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (мошенничество).

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление и задержание причастных к данному преступлению.