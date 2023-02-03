В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам 9 170 000 рублей

Накануне вечером к полицейским обратилась 61-летняя жительница поселка Свирьстрой, Лодейнопольского района Ленинградской области. Женщина сообщила стражам порядка о том, что в период с 19 декабря 2022 по 2 февраля 2023 ей на мобильный телефон с различных абонентских номеров звонил неизвестный, представлялся сотрудником банка и под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедил ее перевести 9 170 000 рублей на счета, которые он указал.

По данному факту возбуждено уголовное дело части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.