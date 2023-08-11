В Невском районе иномарка сбила 8-летнего мальчика на самокате

Накануне днем около 13 часов 55 минут возле дома 29 по проспекту Большевиков на пересечении с улицей Крыленко 56-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», двигаясь по проспекту Большевиков от улицы Тельмана, выполняя левый поворот по разрешающему сигналу светофора, совершил наезд на переезжавшего на самокате 8-летнего мальчика.

В результате ДТП ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Полиция проводит проверку, устанавливаются детали происшествия.