В Ленобласти мужчина получил по лицу бейсбольной битой

Вчера ночью сотрудники полиции у одного из домов в первом микрорайоне города Тихвин задержали 46-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в нападении на прохожего, которое произошло накануне поздним вечером. Пострадавший 23-летний молодой человек рассказал стражам порядка о том, что нападавший ударил его по лицу бейсбольной битой. Медицинские работники зафиксировали у пострадавшего повреждение брови.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК (хулиганство). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По данным 47news, в прошлом агрессор привлекался к уголовной ответственности за разбой и умышленной причинение вреда здоровью средней тяжести.