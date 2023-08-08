В Парголово автоледи на иномарке сбила восьмилетнего мальчика

Накануне вечером около 18 часов 40 минут возле дома 15 корпус 2 по Приозерскому шоссе в Парголово, 58-летняя автолюбительница, управляя автомобилем «Киа Рио» и, двигаясь по дворовой территории, совершила наезд на выбежавшего из-за припаркованного автомобиля справа по ходу движения восьмилетнего мальчика.

В результате ДТП ребенок в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу.

Полиция проводит проверку, устанавливаются детали происшествия.