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Питерец.ру » Происшествия » В Парголово автоледи на иномарке сбила восьмилетнего мальчика

В Парголово автоледи на иномарке сбила восьмилетнего мальчика

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32
Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района устанавливают детали ДТП с восьмилетним ребенком

Накануне вечером около 18 часов 40 минут возле дома 15 корпус 2 по Приозерскому шоссе в Парголово, 58-летняя автолюбительница, управляя автомобилем «Киа Рио» и, двигаясь по дворовой территории, совершила наезд на выбежавшего из-за припаркованного автомобиля справа по ходу движения восьмилетнего мальчика.
В результате ДТП ребенок в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу.
Полиция проводит проверку, устанавливаются детали происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район ДТП пострадавший пешеход дети
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