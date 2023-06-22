В поселке Новая Ижора иномарка сбила 8-летнего мальчика на велосипеде

Накануне вечером около 20 часов 55 минут в поселке Новая Ижора возле дома 5 по Мишкинской улице, 20-летняя девушка, управляя автомобилем «Ниссан Тиида», совершила наезд на осуществившего выезд на проезжую часть дороги на велосипеде 8-летнего мальчика, находившегося без сопровождения родителей.
В результате ДТП ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.