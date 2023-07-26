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Питерец.ру » Происшествия » В Петроградском районе иномарка сбила 7-летнюю девочку

В Петроградском районе иномарка сбила 7-летнюю девочку

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62
Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал ребёнок

Накануне вечером около 18 часов 00 минут возле дома 6 по улице Академика Павлова, в Петероградском районе Пеетербурга 26-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес» и двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на 7-летнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных автомобилей справа по ходу движения транспортного средства, без сопровождения родителей.
В результате ДТП ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.
Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район ДТП пострадавший пешеход дети
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