В Петроградском районе иномарка сбила 7-летнюю девочку

Накануне вечером около 18 часов 00 минут возле дома 6 по улице Академика Павлова, в Петероградском районе Пеетербурга 26-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес» и двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на 7-летнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных автомобилей справа по ходу движения транспортного средства, без сопровождения родителей.

В результате ДТП ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.