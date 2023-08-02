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Питерец.ру » Происшествия » На КАД столкнулись две «Газели». Погибла 20-летняя пассажирка

На КАД столкнулись две «Газели». Погибла 20-летняя пассажирка

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Опубликовал: Anton78
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Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя «Газелями» и погибшей на КАД

Накануне днем около 12 часов 10 минут к полицейским поступило сообщение о ДТП на 24 км внутреннего кольца КАД.
На месте происшествия полицейскими установлено, что 20-летний водитель автомобиля "Газель" не справился с управлением и совершил наезд на припаркованную у обочины по причине поломки "Газель Луидор", с последующим наездом на 41-летнего водителя, который в тот момент находился рядом со своим автомобилем.
В результате ДТП 20-летняя девушка-пассажир автомобиля «Газель» от полученных травм скончалась на месте.
Водитель припаркованного "Газель Луидор" с различными травмами в состоянии средней тяжести госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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