На КАД столкнулись две «Газели». Погибла 20-летняя пассажирка

Накануне днем около 12 часов 10 минут к полицейским поступило сообщение о ДТП на 24 км внутреннего кольца КАД.

На месте происшествия полицейскими установлено, что 20-летний водитель автомобиля "Газель" не справился с управлением и совершил наезд на припаркованную у обочины по причине поломки "Газель Луидор", с последующим наездом на 41-летнего водителя, который в тот момент находился рядом со своим автомобилем.

В результате ДТП 20-летняя девушка-пассажир автомобиля «Газель» от полученных травм скончалась на месте.

Водитель припаркованного "Газель Луидор" с различными травмами в состоянии средней тяжести госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).