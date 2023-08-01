В Сестрорецке сотрудница военкомата предотвратила поджог

Сегодня днем сотрудница военкомата Курортного района в городе Сестрорецк предотвратила поджог. В здание военкомата зашла женщина с двумя коктейлями Молотова и резким запахом бензина.

По предварительной информации, женщина средних лет проникла внутрь и спросила, где охрана. Затем предупредила, что хочет поджечь военкомат. При этом сильно нервничала и постоянно теребила в руках мобильный.

Сотрудница смогла вывести женщину на улицу и отвлечь, пока не прибыли полицейские — они задержали неудавшуюся поджигательницу. Сейчас территория возле военкомата оцеплена, на месте оперативные службы.