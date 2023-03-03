В Ленобласти предъявлено обвинение и избрана мера пресечения несовершеннолетнему, пытавшемуся поджечь военкомат в Кировском районе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области несовершеннолетнему 2006 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.1 ст.205 УК РФ (Покушение на террористический акт).

По предварительным данным, 28 февраля 2023 года подросток, находясь возле здания Военного комиссариата города Кировск Ленинградской области, осознавая неизбежность наступления общественно опасных последствий, используя в качестве орудия преступления предмет - бутылки с зажигательной смесью, бросал их в дверь здания военкомата. Однако довести свой преступный умысел не смог по независящим от него обстоятельствам.

Следователем обвиняемый был задержан по ст. 91 УПК РФ. По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Кроме того, устанавливается возможная причастность обвиняемого к аналогичным преступлениям.