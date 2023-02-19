В Петербурге 73-летняя сотрудница института отдала мошенникам почти 10 миллионов рублей

Вчера к полицейским Василеостровского района Петербурга обратилась 73-летняя главный специалист по экологии петербургского проектного института. Женщина сообщила стражам порядка, что 25 января ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником «Центрального банка». Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств самозванец убедил жертву с 26 января по 9 февраля через банкоматы отправить 68 транзакциями деньги в общей сумме 9 миллионов 904 500 рублей на указанные им счета.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).