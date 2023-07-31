В Петербурге задержали подозреваемых пытавшихся ограбить хозяйственного магазина

В минувшую субботу вечером около 17 часов к полицейским обратился 33–летний продавец магазина хозяйственных товаров на улице Декабристов, который сообщил об ограблении. Двое злоумышленников ударили его бутылкой по голове и похитили часть товара.

Меньше чем через час налетчики, 24 и 42 лет, были задержаны нарядом патрульно-постовой службы полиции возле дома 27 по Английскому проспекту.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемых задержали на основании статьи 91 УПК РФ.