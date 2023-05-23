В минувшую пятницу к полицейским Красносельского района Петербурга обратился 37-летнй мужчина, который сообщил о том, что в рейсовом автобусе, который двигался по проспекту Ветеранов, на него напали двое, применив силу, вырвали у него из рук мобильный телефон «Ксиоми 10С» и с места происшествия скрылись.
21 мая днем, около 14 часов 30 минут сотрудниками уголовного розыска возле дома 17 по улице Генерала Симоняка по подозрению в причастности к данному преступлению задержаны двое ранее судимых - 32 и 35 лет.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Подозреваемых задержали на основании статьи 91 УПК РФ.
В Петербурге двое уголовников ограбили пассажира в рейсовом автобусе
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Красносельского района задержали грабителей, орудовавших в общественном транспорте
В минувшую пятницу к полицейским Красносельского района Петербурга обратился 37-летнй мужчина, который сообщил о том, что в рейсовом автобусе, который двигался по проспекту Ветеранов, на него напали двое, применив силу, вырвали у него из рук мобильный телефон «Ксиоми 10С» и с места происшествия скрылись.
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