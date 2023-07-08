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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали наркокурьеров, распространявших наркотики через интернет-магази

Полицейские задержали наркокурьеров, распространявших наркотики через интернет-магази

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Петербурга задержаны наркокурьеры, распространявшие наркотики через интернет-магази

1 июля 2023 в ходе реализации оперативных материалов пресечена

деятельность преступной группы, участники которой специализировались

на распространении наркотических средств через интернет магазин посредством "закладок".

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Управления уголовного розыска Главка совместно с сотрудниками  отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Курортному району по местам проживания - в Петербурге и Всеволожском районе Ленинградской области - были задержаны ранее судимые 31-летний организатор преступной группы, а также 37-летний закладчик.

В ходе выезда в служебную командировку полицейскими в Казани, столице республики Татарстан,  6 июля 2023 года был задержан еще один - 33-летний петербуржец, - командированный наркодельцами в этот регион "закладчик".

При проведении  оперативно-следственных мероприятий в автомобиле  «Мазда СХ7», который принадлежит организатору преступной группы,  изъято  наркотическое средство, согласно проведенной экспертизе – гашиш), массой 30,7 грамма.

Кроме того, при проверке мест возможного нахождения наркотических

средств из двух схронов, организованных одним из "закладчиков",  изъяты

закладки, согласно экспертизе,  содержащие гашиш.

В отношении членов преступной группы возбуждены сразу 4 уголовных дела по ст. 228.1 УК РФ,

В отношении троих задержанных избрана мера пресечения - арест.

Работа следственно-оперативной группы продолжается.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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