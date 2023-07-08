Полицейские задержали наркокурьеров, распространявших наркотики через интернет-магази

1 июля 2023 в ходе реализации оперативных материалов пресечена

деятельность преступной группы, участники которой специализировались

на распространении наркотических средств через интернет магазин посредством "закладок".

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Управления уголовного розыска Главка совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Курортному району по местам проживания - в Петербурге и Всеволожском районе Ленинградской области - были задержаны ранее судимые 31-летний организатор преступной группы, а также 37-летний закладчик.

В ходе выезда в служебную командировку полицейскими в Казани, столице республики Татарстан, 6 июля 2023 года был задержан еще один - 33-летний петербуржец, - командированный наркодельцами в этот регион "закладчик".

При проведении оперативно-следственных мероприятий в автомобиле «Мазда СХ7», который принадлежит организатору преступной группы, изъято наркотическое средство, согласно проведенной экспертизе – гашиш), массой 30,7 грамма.

Кроме того, при проверке мест возможного нахождения наркотических

средств из двух схронов, организованных одним из "закладчиков", изъяты

закладки, согласно экспертизе, содержащие гашиш.

В отношении членов преступной группы возбуждены сразу 4 уголовных дела по ст. 228.1 УК РФ,

В отношении троих задержанных избрана мера пресечения - арест.

Работа следственно-оперативной группы продолжается.