В поселке Усть-Ижора в ДТП пострадал 16-летний подросток на скутере и его пассажирка

Накануне вечером около 18 часов 45 минут в поселке Усть-Ижора, на пересечении улиц Пушкинской и Труда, 16-летний подросток на скутере без прав на равнозначном перекрестке не уступил дорогу автомобилю Nissan Х-Treil под управлением 32-летней местной жительницы. В результате столкновения скутерист и его подружка-ровесница в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Детскую больницу №5 имени Филатова.

Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.