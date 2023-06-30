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Питерец.ру » Происшествия » В поселке Усть-Ижора в ДТП пострадал 16-летний подросток на скутере и его пассажирка

В поселке Усть-Ижора в ДТП пострадал 16-летний подросток на скутере и его пассажирка

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13
Опубликовал: Anton78
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Юный сакутерист устроил ДТП в Колпинском районе Петербурга

Накануне вечером около 18 часов 45 минут в поселке Усть-Ижора, на пересечении улиц Пушкинской и Труда, 16-летний подросток на скутере без прав на равнозначном перекрестке не уступил дорогу автомобилю Nissan Х-Treil под управлением 32-летней местной жительницы. В результате столкновения скутерист и его подружка-ровесница в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Детскую больницу №5 имени Филатова.

Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Колпинский район ДТП скутер
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