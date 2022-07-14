В Ленобласти подросток на скутере съеха в кувет

Вчера вечером около 20 часов 30 минут на 1 км автодороги «Бор-Наволок-Югостицы» несовершеннолетний, 2006 года рождения, управляя скутером «Паладин» без госзнаков, двигаясь от деревни Бор в сторону деревни Наволока, не справился с управлением, пересек проезжую часть встречного направления и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП подросток бригадой скорой помощи с тупой травмой живота, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. В качестве пассажира на скутере находился отец подростка, который не пострадал.

Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.