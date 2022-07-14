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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти подросток на скутере съеха в кувет

В Ленобласти подросток на скутере съеха в кувет

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские устанавливают детали дорожно-транспортного происшествия с участием подростка на скутере

Вчера вечером около 20 часов 30 минут на 1 км автодороги «Бор-Наволок-Югостицы» несовершеннолетний, 2006 года рождения, управляя скутером «Паладин» без госзнаков, двигаясь от деревни Бор в сторону деревни Наволока, не справился с управлением, пересек проезжую часть встречного направления и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП подросток бригадой скорой помощи с тупой травмой живота, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. В качестве пассажира на скутере находился отец подростка, который не пострадал.

Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лужский район ДТП
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