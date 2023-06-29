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Питерец.ру » Происшествия » Фура перекрыла две полосы КАД на вантовом мосту

Фура перекрыла две полосы КАД на вантовом мосту

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48
Опубликовал: Anton78
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Фуру развернуло поперек вантового моста на КАД

Сегодня около 03 часов 30 минут на 56-м километре внешнего участка КАД водитель грузового автомобиля наехал на барьер. После этого кабина фуры опрокинулась. Водителю потребовалась помощь медиков.

К 05 часам 30 минут были перекрыты третья и четвертая полосы КАД, для автомобилей открыты две оставшиеся. Прицеп разворачивают с помощью грузовиков-буксиров.

На месте происшествия работают сотрудники компании-подрядчика. В ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" предупреждают о возможных ограничениях движения, связанных с эвакуацией разбитого грузовика.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: КАД Вантовый мост Невский район ДТП
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