Фура перекрыла две полосы КАД на вантовом мосту

Сегодня около 03 часов 30 минут на 56-м километре внешнего участка КАД водитель грузового автомобиля наехал на барьер. После этого кабина фуры опрокинулась. Водителю потребовалась помощь медиков.

К 05 часам 30 минут были перекрыты третья и четвертая полосы КАД, для автомобилей открыты две оставшиеся. Прицеп разворачивают с помощью грузовиков-буксиров.

На месте происшествия работают сотрудники компании-подрядчика. В ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" предупреждают о возможных ограничениях движения, связанных с эвакуацией разбитого грузовика.