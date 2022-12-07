Фуру сложило на Мурманском шоссе

Сегодня около часа дня на 41 километре автотрассы Р-21 "Кола", на съезде с Ладожского моста в сторону Петербурга, водитель грузовика задел барьер-ограждение. Автомобиль повело в сторону, фура сложилась пополам. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Видео с последствиями ДТП опуликовано в соцсетях.

В ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" сообщили, что для легковых автомобилей в районе ДТП доступна одна полоса. На место аварии выехали сотрудники компании-подрядчика, обслуживающей трассу.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняют инспекторы ГИБДД.