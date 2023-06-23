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Питерец.ру » Происшествия » На КАД столкнулись "Форд Фокус" и "Газель"

На КАД столкнулись "Форд Фокус" и "Газель"

0
41
Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
"Форд Фокус" и "Газель" столкнулись на границе Петербурга и Всеволожского района Ленинградской области

Сегодня около 13 часов на 47-м километре внешнего кольца КАД столкнулись автомобили "Газель" и "Форд Фокус". Автомашины заняли крайнюю левую полосу. Судя по фото с места ДТП, водителям потребовалась помощь эвакуаторов.

По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.

В ФКУ "Упрдор Северо-Запад" уточнили, что поврежденные автомобили эвакуированы, движение на участке не затруднено.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: 47News
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