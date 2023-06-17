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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали двух лжесотрудниц социальной службы, обокравших пенсинерку в Металлстрое

Полицейские задержали двух лжесотрудниц социальной службы, обокравших пенсинерку в Металлстрое

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Опубликовал: Anton78
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Полицией задержаны  две  лжесотрудницы  социальной  службы по подозрению в краже у пенсионерки

15 марта к полицейским Колпинского района Петербурга обратилась 75-летняя пенсионерка с заявлением о том, что две неизвестные женщины под видом сотрудников социальной службы проникли в ее квартиру в доме 2/30 по Полевой улице в поселке Металлострой, откуда похитили 1 000 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Московской области сотрудниками уголовного розыска Главка совместно с оперативниками Колпинского района при содействии коллег из ГУУР МВД России   по подозрению в совершении преступления были задержаны две ранее судимые жительницы Московской области, 44 и 35 лет.

Обе злоумышленницы задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Проводятся мероприятия по установлению иных эпизодов преступной деятельности криминального дуэта.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район кража пенсионеры
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