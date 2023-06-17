В Петербурге в результате ДТП двух троллейбусов пострадал пассажир

Накануне поздним вечером около 23 часов 00 минут на Невском пр., у дома 77 произошло ДТП с участием двух троллейбусов.

Установлено, что проезжавший велосипедист разбил зеркало заднего вида одному из троллейбусов, в результате чего пассажирский автотранспорт остановился.

В связи с экстренным торможением троллейбуса для разбирательства последствий ДТП, в него въехал троллейбус, следовавший сзади.

Виновник аварии с места происшествия скрылся.

В результате ДТП боковое стекло в салоне троллейбуса упало на одного из пассажиров.

Пострадавший госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести. ▪️По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.