В Петербурге задержанная за обман пенсионерки призналась еще в одном преступлении

12 мая к полицейским Московского района Петербурга обратилась 86-летняя петербурженка с с заявлением о том, что около 17 часов 00 минут ей по телефону позвонил неизвестный и сообщил, что её дочь якобы попала в ДТП и для решения вопроса необходимы денежные средства, после чего потерпевшая передала курьеру 220 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

13 июня в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий в причастности к данному преступлению изобличена 33-летняя неработающая жительница Волосовского района, которая 19.05.2023 была задержана сотрудниками полиции Петродворцового района за совершение аналогичного преступления.

Злоумышленница находится под стражей.